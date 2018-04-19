〈北部〉竹市身障微旅行 6特色路線免費玩

2018-04-19

〔記者王駿杰／竹市報導〕上電影院、到公園散步，一般民眾說走就走，但對身障者來說卻困難重重！

看見台灣的美好 增外縣市路線

新竹市府去年創新推出「無障礙微旅行」，讓身障者一圓出遊夢，市長林智堅昨指出，今年的無障礙微旅行將擴大舉辦，不但人數倍增，還增加外縣市旅行路線，讓身障者有更多機會看到台灣各地的美好。

市府昨舉辦記者會，林智堅引用聯合國秘書長Rifai發言表示，無障礙旅行是人權，更是每個人都會面臨的需求，微旅行讓身障者「從配角變主角」，也讓家人稍作喘息，並透過旅行增進視野、促進身心健康。

社會處副處長魏幸雯表示，今年無障礙微旅行規劃六條特色路線，大致分為三種類型，包括串聯電影景點的「大明星微旅行」、結合清大交大的「大學生微旅行」；另外還有談戀愛、當大廚、和「文青微旅行」，打造獨一無二、便利、友善的微旅行路線。

到府接送一日遊 名額增為200人

魏幸雯說，市府去年推出無障礙微旅行，規畫無障礙、友善旅遊路線免費一日遊，凡參加的身障者，皆有專人提供到府接送服務。今年更擴大舉辦，除增加身障者參加名額，由一百名增加至兩百名，服務對象也擴大，肢體障礙、視障、心智障礙者都可參加，並增加外縣市旅遊景點行程。

「大明星微旅行」將走跳青草湖、貢丸手作體驗、與影博館；「大學生微旅行」則包含清大科普實驗室、清大小徑、交大參訪；「文青微旅行」將到合興車站、內灣吊橋、大溪吊橋、大溪老茶廠等打卡熱點留下難忘回憶。

魏幸雯表示，只要是設籍且實際居住竹市，領有新竹市身心障礙證明或手冊，行動不便者或心智障礙者，每人可以有一名陪同者一起出遊，名額有限，歡迎大家來報名。