〈北部〉吉安攜手日本德島 移民村搭友誼橋梁

2018-04-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕日治時期台灣最大的官辦移民村「吉野村」，吸引許多日本移民懷抱夢想來此建造新天地，無奈終戰後，這群在台出生的「灣生」日本人被遣返回日本並安置於德島縣德島市。而當年的吉野村也就是現在的花蓮吉安鄉，吉安鄉長黃馨上月底赴日本四國德島市役所，拜會德島市長遠藤彰良進行交流，日方最近回函「將在本月安排回訪台灣」。

官方交流 盼找出文史資料填補歷史空白

而過去數十年來，陸陸續續有許多日本灣生紛紛到花蓮尋根，在民間團體的協助下，到當初出身地的戶政事務所尋找日治時期的出生戶籍謄本，公所指出，希望藉著與日本德島市的官方交流，能協助更多的灣生後代到吉安尋根，或者找出其他更多的文史資料，填補當初這段空白的歷史。

德島市議員井上武在去年十一月偕德島民俗舞蹈阿波舞團南大阪連，參加台中市國際踩舞祭時，曾表達希望跟花蓮吉安鄉進行交流的心情；為此，德島市長遠藤彰良偕同市議員、同時也是日華親善協會長井上武等人，今年二月拜會外交部，希望加強兩地的交流。

吉安鄉公所透過外交部駐大阪辦事處、立委蕭美琴等居中聯繫，在三月底前往日本拜會德島市役所進行六天五夜的交流，拜會德島市長遠藤彰良，就觀光產業、農業發展、交通建設及兩地文化歷史淵源進行交流；日方也在昨回函，德島市相關民間單位已預計在本月擇期回訪。

黃馨說，很歡迎遠藤市長回訪吉安，深盼日後與日本德島市加深觀光、農業等層面交流及合作，並締結為友好城市，以維持雙方友好關係並相互學習，以促進鄉鎮各項施政，攜手促進兩國產業發展與人民福祉。

吉安是最大官辦移民村 灣生頻來尋根

吉安鄉日治時期舊稱「吉野」，是日治時期官辦最大的移民村，至今鄉內仍有許多日人房舍及遺跡，對於早期日本移民或台灣出生的日本人來說，吉安鄉如同灣生的故鄉，卻在戰後被遣返回到「陌生的祖國」，面臨重新適應的煎熬，令記憶中的「吉野」故鄉格外令人懷念，過去數十年來，灣生及其子孫們頻頻到吉安尋根，搭起兩地友誼的橋樑。

鄉長黃馨說，吉野灣生清水半平的孫子清水一也，先前帶著祖父未盡的心願，前來吉安尋根，追尋前人的足跡，時隔六十三年後回到出生地拜會吉安鄉公所，並從吉安鄉戶政事務所找到日治時期的戶籍資料，上面寫著「長孫 清水一也」及爺爺、父親的名字，滿足了思親之情。