〈北部〉蘇花改放行機車? 公路總局：不宜冒進

2018-04-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段預定五月五日開放大客車通行，大貨車仍待第三階段評估，至於機車何時解禁？交通部始終未鬆口。宜蘭縣代理縣長陳金德說，蘇花改屬於省道，若法令許可，開放機車上路沒什麼不可以；公路總局則回應，基於安全不宜冒進。

事關救援動線、效率 須審慎評估

公路總局第四區養護工程處交控中心主任陳國正認為，蘇花改是否開放機車通行，必須思考會不會影響救援動線及施救效率？長隧道內機車、大客車、大貨車並行，恐有安全疑慮，要再審慎評估。

蘇花改分蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水三個施工路段，合計三十八‧八公里，含八座總長二十四‧五公里的隧道，其中，觀音及鼓風隧道由鼓音橋連接，共十二‧六公里，僅次於雪隧的十二‧九公里，是全國第二長公路隧道。

陳金德贊成開放 機車族也爭取

蘇花改編定為省道，卻禁行機車，蘇澳到東澳段二月五日通車後，限定小型車行駛，機車如果擅闖，警方將依違反「道路交通管理處罰條例」開單，罰款九百到一千八百元，引起機車族極大反彈。

陳金德昨天對此提出看法，他指舊蘇花公路蘇澳到東澳之間常坍方落石，危及機車騎士安全，蘇花改是省道，法令上許可，開放機車族行駛沒什麼不可以，公路單位應做好規劃適度解禁。

機車騎士林先生說，舊蘇花公路蜿蜒、陡峭又常落石，騎車經過膽戰心驚，蘇花改既已通車，提供安全的路，理應逐步開放各車種上路，機車族權益不容被漠視。

陳國正說，蘇花改蘇澳到東澳段有三公里以上長隧道，可望下個月開放大客車通行，未來再開放大貨車，如果開放機車，勢必犧牲救援路肩，攸關行的安全，許多專家學者認為現階段不宜冒進。