〈北部〉桑椹結實纍纍 銅鑼千株免費採

2018-04-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉公所十多年前，陸續在境內種植的一千多棵桑樹，最近每株都結實纍纍，紫、紅色的桑椹佈滿枝頭，銅鑼鄉公所歡迎民眾自由採摘，享受採果樂，但提醒民眾注意安全。彭姓婦人一行八人昨天遠從桃園市前來採摘，彭婦說，去年來採過一次，製成果醬不錯吃，今年再至苗栗進行採桑椹一日遊。

10多年前綠美化栽種

銅鑼鄉公所指出，銅鑼鄉十多年前進行全鄉綠美化工作，在鄉內閒置空間種植桑樹、櫻花、爆仗花等，將鄉內的髒亂點蛻變成民眾休憩空間，獲得鄉民好評。

銅鑼鄉公所秘書古瑞安說，鄉公所在台十三線往九華山（大茶壺旁）、一一九號縣道往客家大院方向、台十三線東華樟腦廠附近、文峰國小附近（靠近高速公路）等處所種植桑樹，約一千多棵，經鄉公所人員細心照料下，清明節過後每株都結實纍纍，也開放民眾免費採摘，產期到五月初。

來自桃園市龍潭區的彭姓婦人昨天與退休友人一行八人，到台十三線東華樟腦廠附近路旁採摘桑椹；彭婦說，她去年前來採果，製成果醬，還不錯吃，今年再度前來採果，由於一般果園開放採果，一台斤就要六十元，還有時間限制，這邊可隨意採，順道還可到附近的大興善寺參拜、吃平安麵，真的很好玩。

古瑞安說，鄉內種植的桑樹有圓果及長果桑，以圓果桑居多，桑樹結果率相當高，紅、紫色的桑椹結滿枝頭；惟部份桑樹種植在坡地上及道路旁，民眾採摘時，應注意自身安全，絕對不可折枝採摘，希望民眾採摘成熟的紫桑椹，尚未成熟的不要採食，電洽：037-982130。