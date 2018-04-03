〈北部〉宜蘭言論自由日 重回鄭南榕成長地

2018-04-03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕四月七日是「言論自由日」，宜蘭縣政府當天下午三點半，將在中興文創園區舉辦系列活動；鄭南榕胞弟、鄭南榕基金會執行董事鄭清華說，言論自由真正敵人不是別人，而是自己，他鼓勵台灣人，勇於克服恐懼，走出解放自己的道路。

一九八九年四月七日，時任《自由時代周刊》總編輯的鄭南榕，在雜誌社點火自焚，震驚各界；二○一六年，行政院為紀念鄭南榕，將四月七日訂為「言論自由日」。

鄭南榕出生台北市漢口街，其父親在中興紙廠福利社經營理髮廳，中興紙廠舊址即是現在的中興文創園區，與鄭南榕淵源深厚，還有童年成長的回憶，園區廣場也命名「南榕廣場」。言論自由日當天，園區廣場中央的舊警衛室，將佈置成雜誌社辦公室樣貌，複印鄭南榕照片與雜誌，凸顯當年的「言論不自由」。

宜蘭縣代理縣長陳金德表示，言論自由是天賦人權，鄭南榕用各式觀點引領風潮，催生台灣民主自由與法治，百分之百的言論自由，絕對不容絲毫打折。

鄭南榕胞弟鄭清華昨為活動站台，他感慨，這幾年，基金會發現國人「自我制約」越來越嚴重，例如高中生寫文章，會先想導師評語，就連社團活動也會先設想外界看法，對言論自我制約才是最大的恐懼，年輕一代應克服恐懼，走出解放自己的道路。

今年宜蘭縣「言論自由日」，就是以「最大的恐懼，是恐懼本身」為主題；四月四日至六日有營隊工作坊，七日下午三點在中興文創園區舉辦「我主張」演唱會，有滅火器、告五人、何欣穗、生祥樂隊登台演出，用歌聲唱出自由的可貴。