〈北部〉竹縣快捷1、8號突罷駛 縣府將開罰

2018-04-03

3月29日早上 引發民怨

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕承攬新竹縣府HTS快捷一號和快捷八號公車的金牌客運，因勞資問題，三月廿九日上午一度無預警罷駛，趕著上班、上學乘客急壞了，連忙聯絡親友接送，並擔心會不會再發生。

縣府：持續追蹤 避免再發生

縣府交通旅遊處表示，勞資雙方對於薪資計算等項目沒有共識，近日準備開會協調，目前都正常發車，縣府將持續追蹤，避免罷駛再次發生。針對金牌客運無預警罷駛，縣府將依公路法可裁處九千元以上，九萬元以下罰鍰。

多名家長抱怨，小孩每天搭乘快捷一號公車到新竹實驗中學上學，三月廿九日上午卻等不到車，當天正好學校考試，小孩很怕趕不上，打電話請求親友接送，但已遲到，也影響到應考心情。

主因勞資糾紛無共識 引發罷駛

縣府表示，經了解，金牌客運司機不滿農曆春節期間加班工時長，車輛及人員休息室不足，加上司機薪資計算與雇主未達共識，因此三月廿九日無預警罷駛，公司雖緊急調派遊覽車支援，仍影響尖峰時段乘客搭車。

其中快捷一號（新竹縣政府往返科學園區）從上午六點四分到九點十分，往返共十五班車受影響；快捷八號（台大竹東分院往返竹北火車站，分為經中正大橋和興隆大橋兩路線）從上午六點到九點卅分，往返共八班車受影響。尖峰時段每班車平均十到十五名乘客。

縣府表示，經勞工處稽查，金牌客運司機月休十天，採排班制，工時、休息和休假等都符合政府相關規定；未規定司機休息的地點，多數司機將車停放在縣政六路路邊；勞資雙方對於薪資計算方式則未達共識。

金牌客運：檢具證明將全額補償

縣府表示，金牌客運允諾，罷駛期間受到影響的乘客，如改搭計程車或其他大眾運輸等，可檢具相關證明，將提供全額補償，近日並將公告在官網。