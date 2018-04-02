〈北部〉南桃園有線電視恐看不到桃猿賽事 市府協調

2018-04-02

〔記者陳昀／桃園報導〕有線電視系統營運商TBC原本三月底要下架獨家轉播職棒Lamigo桃猿隊桃園主場賽事的「ELEVEN SPORTS」頻道，屬於TBC旗下的南桃園有線電視也會停播，有八個行政區的市民將無法再看到在地球隊的賽事轉播；市府新聞處表示，國家通訊傳播委員會上月底召開調處會議，以臨時授權方式，延長「ELEVEN SPORTS」播送至四月十二日，後續將持續協助系統業者與頻道業者協商。

市議員彭俊豪表示，南桃園系統日前透過跑馬字幕宣布將停播免付費的「ELEVEN SPORTS」頻道的訊息，但「ELEVEN SPORTS」除了獨家轉播Lamigo桃猿主場，還有NBA、日本職棒、英格蘭足球超級聯賽、羽球亞錦賽等轉播，市民將無法透過電視關心主場賽況，對關心其他體育類型的球迷來說也很不方便，希望市府協助。

新聞處長張惇涵指出，數位頻道上下架雖屬商業機制，但若南桃園市民無法收看在地的Lamigo桃猿隊賽事，很難符合市民期待，更影響廣大球迷權益，對此NCC上月底召開調處會議，以臨時授權方式，延長「ELEVEN SPORTS」播送至十二日。

張惇涵說，南桃園有線電視的收視戶數約廿五萬戶，是大溪、龍潭、中壢、平鎮、復興、楊梅、新屋、觀音等八個行政區唯一的有線電視系統經營者，為維護市民權益，已發函要求南桃園公司不得任意更換或停止播送任一頻道，若相關備查程序未盡完備就逕自停止訊號播送，將依「有線廣播電視法」及「桃園市政府處理違反有線廣播電視法案件裁罰基準」，裁處六萬至三百萬元罰款。