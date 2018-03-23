〈北部〉農村體驗趣 大溪再催生2休閒農業區

2018-03-23

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市府規劃推動十個休閒農業區、一百家休閒農場，目前農委會審查通過五個休閒農業區，大溪區公所先前已通過月眉休閒農業區，計畫今、明兩年分別再提出「台七桃花源休閒農業區」、「康莊休閒農業區」，讓遊客拜訪大溪老街之餘，還能順道遊賞具在地特色的休閒農業區。

台七桃花源 樂採竹筍泡溫泉

大溪區公所農經課長李國華表示，台七桃花源休閒農業區橫跨復興、大溪區，可說是「復興之門」，這裡夏季有綠竹筍、桂竹筍，冬天盛產聖誕紅、柑橘，逛大溪觀光老茶廠，更能到復興區泡溫泉，或來場「三民山城小旅行」，認識原住民文化。

康莊有機聚落 傳統農村景觀

大溪區康莊休閒農業發展協會理事長簡榮瑞說，康莊里、義和里的農村景觀幾乎沒有受到破壞，一直以來有許多農村體驗活動，像是季節蔬菜種植、捉泥鰍等，近年還發展採草莓、番茄、玉米等休閒農業，後續將引進AR、VR虛擬擴增實境技術介紹環境。

他說，木工文創也是大溪的強項，將規劃打造蔬菜公仔等有特色的裝置藝術，讓遊客體驗農村也能開心上網「打卡」。

大溪區長黃睿松指出，大溪的觀光與休閒農業資源豐富，有大溪老城區、中莊調整池、山豬湖自然生態公園、溪洲轉運站及康莊有機聚落等，現有十多家休閒農場及體驗農園，可藉由資源整合發展為具特色的休閒農業區。

他說，公所將整合各區域資源，串連石門水庫、溪洲生態、內柵農村、大溪老街、月眉、慈湖、復興三民的觀光資源，並發展水上綠色交通，讓遊客有更多選擇，不再只集中在大溪老街漫遊，可舒緩老街假日塞人、塞車情形。

市長鄭文燦表示，桃園市已審查通過的休閒農業區有觀音蓮花園、大園溪海、蘆竹大古山、龍潭大北坑及大溪月眉，後續還要發展蘆竹坑子溪休閒農業區，並以永安漁港為界，以南規劃海洋客家休閒農業區、以北規劃農博休閒農業區。