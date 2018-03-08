〈北部〉桃園捷運棕線可行性研究 獲國發會同意

2018-03-08

將送行政院核定

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院國家發展委員會昨天召開「桃園捷運棕線可行性研究報告」審查會議，桃園市副市長王明德率市府團隊出席審查會，委員們認為桃園捷運棕線可將大台北及桃園都會捷運路網系統連結，將是北北桃生活圈重要運輸廊帶，同意支持本案並送行政院核定。市府交通局後續將啟動綜合規劃、基本設計、環境影響評估等工作，預估可於一一五年完工通車。

預估115年完工通車

王明德表示，待行政院核定捷運棕線可行性研究後，交通局將全力進行綜合規劃作業，希望能於一○八年底獲行政院核定，並於計畫核定後七年全線通車，便捷交通網路。另，捷運棕線將強化周邊土地利用，配合都市計畫調整土地使用分區管制，藉由容積獎勵、都市更新及車站站體開發等方式，帶動沿線都市發展。

串連北北桃運輸廊帶

王明德說，桃園市人口約二一九萬人，往返台北、新北市通勤需求高，北北桃一小時生活圈的需求早已形成，目前從桃園市往返新莊、迴龍僅有台一甲線、台一線平面道路早已無法滿足民眾通勤需求，推動捷運棕線勢在必行；捷運棕線起點BRH01站將與台鐵桃園站及綠線捷運G07站交會轉乘，終點BRH08站則與萬大線、中和新蘆線採共構站內轉乘，形成北北桃生活圈綠色運輸廊帶。

交通局長劉慶豐表示，捷運棕線從台鐵桃園站，沿台一甲線、台一線進入新莊迴龍，共興建八座通勤車站，全長約十一．五公里，全段採高架輕軌，總經費約一九五．五九億元。