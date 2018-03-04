〈南部〉與高醫大併校？ 南榮科大：選項之一

2018-03-04

〔記者楊金城／鹽水報導〕南榮科技大學這兩年的招生很掙扎，傳出高雄醫學大學和南榮科大有合作意願，未來可能併校？南榮科大董事長沈柏青昨天說，教育部鼓勵私立大學整併，但高醫大和南榮未來如何聯盟、合作？仍未深談，談整併還太早。

沈柏青是高醫大畢業校友，前台南市副市長顏純左也是高醫大校友，顏純左扮起高醫大和南榮牽線人，顏純左說，如能將高醫大拉到溪北，成立工學院甚至分校，對溪北發展和延續南榮科大是利多。

高雄醫大校長劉景寬帶領訪問團，前天走訪南榮科大了解校務發展和教學環境，顏純左也到場。他說，南榮科大以電子、電機等工科學系著稱，高醫大如能獲得南榮協助，有助發展醫學工程，樂觀其成。南榮科大在去年十一月就曾到高雄醫大訪問。

沈柏青表示，南榮和高雄醫大併校是未來可能選項之一，但兩私校整併問題複雜，談併校還太早。現在應該要請政府拚經濟，父母敢生小孩才是要務，增加學生來源。

南榮科大在南榮工專全盛時全校學生數達六千二百人，九十一年升格技術學院時受到少子化和普設大學競爭衝擊，學生逐漸流失，如今全校學生數約二千二百人。但南榮沒有負債，校務基金有盈餘，運作正常。

去年十二月，教育部公布大學註冊率時，南榮校長王俊惠說，一○七學年將把目前十四個學系整併為十一個學系，加強產學合作，朝小而美的科大發展，提升註冊率。當時他透露董事會對南榮未來有些想法，但要經過討論，還未成熟。