〈南部〉剩2700公頃種植 屏縣蓮霧恐再漲

2018-03-03

面積從7千多公頃劇跌

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣沿海因土壤鹽化，種植的蓮霧種類多又好吃，鮮紅外表更是伴手禮首選，但據農情報告統計，屏東縣蓮霧種植面積從七千多公頃劇跌至二千七百公頃左右，專家認為減種的趨勢短期內不會停，未來頂級蓮霧價格恐再上漲。

這幾年屏東沿海氣候極端，需求最大的春節期間，不少蓮霧園卻落果嚴重，今年台北拍賣市場頂級蓮霧出現一公斤一千兩百元、一顆近二七○元的「奇貨」。

高雄農改場助理研究員陳思如指出，屏東縣占全國蓮霧七成產量，但八八水災重創果園後，血本無歸的果農退出，加上霸王寒流、颱風、豪雨不斷，每年都有大批無奈退場者。

據統計，原種植面積最大的屏東枋寮鄉，民國九十三年蓮霧和愛文芒果分別為一千和三百公頃，去年的最新統計剛好顛倒，蓮霧產業已敗下陣來。

不易照顧 改種芒果或「種電」

陳思如說，氣候外還有農民老化問題，因蓮霧「細皮」，生長過程難顧，要爬樹套袋剪枝條，老農體力難負荷，農地紛紛轉種愛文芒果，甚至乾脆「種電」。

蓮霧農逐漸認知到氣候異常的嚴重性，不少人自力嘗試禦寒措施，如溫室或簡易灌水固溫，甚至點鎢絲燈增加熱量，種植成本也跟著暴增。

陳思如強調，蓮霧本來就難照顧，易受天候影響，加上減產趨勢，未來蓮霧年關前漲價恐成常態；農改場則引進東南亞其它品種蓮霧，已培育具耐天候、更易照顧新品種，但苗權尚未開放，果農還要有耐心再等等。