〈南部〉教部藝術教育貢獻獎 高市獲7項大獎

2018-03-01

〔記者方志賢／高雄報導〕教育部一○六年度第四屆藝術教育貢獻獎，高雄市囊括七項大獎，藝術家曾文忠在全市校園創作超過一百幅油畫作品，獲「終身成就獎」，彌陀國小校長王彥嵓獲「藝術教育活動貢獻獎」，樹德家商、桃源國中、美濃國中、福山國小與木柵國小等五校則獲績優學校獎。

榮獲終身成就獎的曾文忠，致力推動藝術教育，並融入鄉土教材，長期免費捐贈高雄市各級學校畫作，迄今已高達上百幅，透過捐畫教畫讓學生愛鄉土、愛藝術。

曾文忠高齡八十四歲，仍執著對美術的熱愛與藝術教育推動；他一生已在全國學校與事業創作超過五百幅作品，也積極投身社會藝術運動，帶動社區發展與扎根地方藝術教育。

彌陀國小校長王彥嵓獲藝術教育活動貢獻獎，他長期整合行政、教師、社區與家長資源，讓老校翻轉成為「彌陀幸福小學」，也長期投注社區藝術運動，改造社區家家戶戶門牌，活化生活美學，熱心藝術教育，讓藝術不只在校園角落，更深入社區。

績優學校福山國小以「教育轉運站」活化校園空間，建置在地特色的藝術校園。木柵國小透過祖先與居民傳承的生活智慧與「辦桌」、竹編、植栽與全國首創的西拉雅語兒童合唱團等，連六年獲教育部百大特色學校。

桃源國中利用舞蹈讓學生認識自己的肢體、情緒，將八八風災的傷痕展現抒發，建立自信心。美濃國中發揚美濃客家文化藝術，發展具在地生命力的藝術教育。

深耕藝術教育的樹德家商，長期在社區舉辦人文教育月，將戶外藝術表演與耶誕聯歡活動募得款項，全數捐助公益機構及食物銀行。