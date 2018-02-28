〈中部〉台灣燈會3.2點燈 F16戰機衝場

2018-02-28

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕今年在嘉義縣舉行的台灣燈會即將進入活動高潮，主燈區圍籬今天拆除，主燈「忠義天成」明晚試燈，三月二日下午在主燈區舞台連串國內外表演節目，空軍安排五架F-16戰鬥機衝場秀，當晚以大雁陣型通過會場上空，與民眾一同歡慶主燈點亮。

主燈「忠義天成」 明晚試燈

台灣燈會主燈區舞台從三月二日下午兩點開始踩街及國內外團體表演，縣府邀請蔡英文總統出席晚上的主燈點燈啟動儀式，與民眾共賞朴子姊妹連線「女狼傳說」、優人神鼓「勇者之劍」精彩表演。

各組燈王揭曉 宜監作品亮眼

台灣燈會全國花燈競賽作品三百五十五件，評審昨選出各組「燈王」，法務部矯正署宜蘭監獄製作的「天翔麒麟」，將麒麟添加長翼，有飛黃騰達、吉祥來臨意義，並融入「魚躍龍門」、「事事如意」，祈求人民幸福美好，整體製作精美，獲得評審青睞，奪得機關團體組燈王。

其他組別的燈王為親子組嘉義市港坪國小師生「嫦娥」、國中組屏東縣明正國中師生「夢想家—移動城堡」、高中職組法務部矯正署桃園少年輔育院師生「阿里山之巔」、大專社會組賓藝造型創意企業社「一念之間」。

台灣燈會開幕以來，遊客讚賞流動廁所及園區整潔，縣環保局長顏旭明說，燈區設置一千三百多座流動廁所，考量過去男、女遊客不分流的排隊過程緩慢，有些女性覺得尷尬，因此分設男、女區，男性區有小便斗，減少排隊，還設置孕婦、殘障廁所，廁間都放置衛生紙；園區垃圾桶向廠商借用廢油桶改造，一旁設有洗手台，並有志工引導垃圾分類，清潔人員看到垃圾就撿拾，維護燈區清潔。