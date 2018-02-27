〈中部〉浴火鳳凰、楓香林 靜宜紀念228有特色

2018-02-27

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學校園環境優美，吸引電影、電視劇取景，該校首創台灣校園之先，於校園內豎立二二八和平紀念碑，校門大草坪植滿台灣原生楓香，作為二二八紀念楓香樹林，紀念碑由雕塑家賴守仁打造「浴火鳳凰」銅雕，紀念當年白色年代慘痛史事，是校園最具特色的紀念碑之一。

走入靜宜大學校門，大片綠地植滿楓香樹林，這片深具紀念意涵的樹林是在一九九七年，二二八事件屆滿五十週年之際，由當時靜宜大學中文系主任鄭邦鎮帶領師生與校內外人士林義雄等人親自植下樹苗，並取名二二八紀念楓香樹林。楓香共種植四邊合成方塊廣場，每排二十八棵樹苗，每邊兩排，象徵二二八的意涵，方塊廣場表徵四大族群和諧共存、相互疼惜。

二○○一年以鄭邦鎮為首的靜宜大學教師會再次發起紀念二二八活動，於伯鐸樓前方廣場豎立二二八紀念碑，由知名雕塑家賴守仁打造一組浴火鳳凰銅像，象徵台灣人民如浴火鳳凰重生，迎來民主自由年代，並由已故台灣史學者張炎憲執筆撰寫紀念碑文。

靜宜大學二二八事件紀念碑碑文與校方天主教大學理念相結合，引用知名天國八福之一的名句：「締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的子女。」每年二二八，靜宜大學師生會在紀念碑前獻花致意，緬懷當年為了台灣爭取民主與人權的受難者。