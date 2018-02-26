〈南部〉民進黨市長初選參選人 拚場造勢

2018-02-26

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕民進黨台南市長初選參選人黃偉哲及陳亭妃，昨天假日分別在溪北、溪南舉辦造勢大會，拚場較勁意味濃厚。其他各參選人顏純左、王定宇、李俊毅及葉宜津也利用假日爭取曝光，尋求市民支持。

陳亭妃昨日在新營區舉行「團結做伙行」造勢活動，立委高志鵬表示，轉達阿扁前總統的心聲，唯一支持陳亭妃，主要是不管阿扁擔任總統或遭司法迫害落難，陳亭妃不離不棄、情義相挺，在邁向正常國家的路上，是最堅貞的夥伴。造勢活動湧入逾萬人，立委蔡易餘、高志鵬、吳琪銘、陳歐珀與前立委王幸男、新北市主委余天、名嘴吳國棟及多位台南市議員與會拉抬。阿扁總統醫療小組召集人、一邊一國連線理事長陳昭姿說，阿扁總統知道她要到台南挺陳亭妃，當面喊讚，呼籲鄉親唯一支持陳亭妃，讓她成為首位女市長。

黃偉哲則在北區海安路、成功路口，與挺黃的市議員參選人舉辦聯合造勢大會，現場人山人海，聲勢浩大，「凍蒜」聲不絕於耳。包括屏東縣長潘孟安及立委吳思瑤、鍾佳濱也到場支持，高雄市長陳菊則透過影像為黃偉哲掛保證，強力推薦。

黃偉哲痛批這次選舉的抹黑已是「總統級」規模，幾十萬份抹黑的黑函，是過去連總統選舉都沒有的。他強調，「抹黑無法打倒黃偉哲，抹黑也讓我們更團結，要打贏這場選戰。」他表示助理的案件，明明是私人債務糾紛，竟變成黑函。而中央已認定是國民黨司法迫害案件，卻變成同志之間抹黑的案件，這是無法原諒的。

王定宇昨天上午先到善化牛墟拜票，和攤商及購物民眾逐一握手、問候，下午以車隊方式於佳里、七股及西港等區遊行拜票，為即將到來的初選民調全力衝刺。

李俊毅昨天上午也同樣前往善化牛墟拜票，承諾要規劃善化、鹽水牛墟，讓牛墟市集可以成為購物及觀光的好地方，也希望黨內同志在今天舉行的最後一場市長政見發表會，針對有關款項的指控說清楚、講明白，不要讓民眾留下疑慮。

參選人顏純左則呼籲市民不要被選舉手段操弄，要慎重選擇第三屆的大台南市長。他如當選市長，市府將全面性的讓國中女生免費施打子宮頸疫苗，以提升保護力，葉宜津則在地方跑行程爭取支持。