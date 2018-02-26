〈北部〉桃園國民運動中心收費 比雙北便宜

2018-02-26

持市民卡購個人票 可享95折

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園國民運動中心原預計春節前營運，卻遲無開幕消息，引起不少市民關心；市府體育局昨天指出，因細部工程調整造成些微延後，恐延至四月底試營運、前二週免費讓市民使用，將是桃園市首座啟用的國民運動中心；各項目收費標準也已出爐，不但比雙北便宜，未來憑市民卡購買單次個人票還可享九五折等優惠。

桃園升格後，市府推動「五加二運動中心計畫」，規劃桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德等五座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心。體育局指出，除了八德以外，其餘運動中心都已動工，中壢、南平預計下半年啟用，平鎮、蘆竹、大溪則可望於明年完工。

未來將由救國團經營

體育局副局長房瑞文表示，國民運動中心均採 ＯＴ（政府委由民間機構營運）模式，桃園、中壢國民運動中心都已選定由救國團經營，營運單位須先提供收費標準及各項促銷方案送交市府核定，體育局以「比雙北便宜」為原則審核。

體育局指出，桃園國民運動中心游泳池費率為每次一百元，體適能中心每小時五十元，羽球場每小時二百至三百元，桌球場每小時一百元，籃球場每小時五百至一千元，停車場每小時二十元，經過多方比較後，各單項收費幾乎都比雙北便宜，憑市民卡付費還可享九五折，並可免費借用球具。