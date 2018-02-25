〈南部〉嬤淚憶228 父被槍殺40年才知死訊

2018-02-25

許朝意受難 83歲許素花自幼失怙

〔記者葉永騫／南州報導〕七十一年前二二八事件爆發，當時在屏東南州擔任國小老師的許朝意到新園鄉訪友，卻遭軍人抓走而失蹤，妻子後來離家，造成許素花等四姊弟頓失依靠、家庭破碎，直到四十年後才知父親在綠島被槍殺，八十三歲的她回憶往事，不禁哽咽難受。

許素花表示，許家是屏東南州的望族，父親許朝意曾被日本徵召到菲律賓當兵，終戰後父親回台灣，曾任南州國小老師，二二八事件發生時，許朝意從南州鄉騎單車去新園鄉訪友，卻離奇失蹤，事後有人通知父親在途中被卡車上的軍人抓走。

當時許素花十四歲，在家排行老大，下有三個弟妹，她代表家人到派出所報案協尋，但一直沒有父親的下落，媽媽後來也離家，整個家庭因而破碎，她和弟妹們都是阿公、阿嬤帶大，由於從小就失去父母，她只能獨立自主，督促弟妹努力向上。

綠島參觀才知 內心傷痛難彌補

許素花結婚生子後擔任過南州鄉婦女會長，還獲聘南州鄉公所祕書，儘管在地方很活躍，仍不斷打探父親的下落。

政府解嚴後綠島開放，她到綠島參觀，無意間在紀念被槍殺的政治受難者石碑上，驚愕看到父親的名字就在死亡名單中，才知道父親當年被抓到綠島關押，早就冤死槍下，四十年的漫長等待就此破滅，整個人癱在石碑前淚如雨下、痛徹心扉。

「老天太不公平，一個好好的家庭就因二二八事件亂抓亂殺，造成家破人亡，四個小孩從此失去父親和母親的照顧」。

許素花說，二二八事件對於受害人家屬是一輩子的傷痛，雖然政府後來道歉、賠償，仍彌補不了內心的傷痛，每年的二二八紀念日，屏東縣政府都會舉辦追思活動，她年年都會出席參加，看著桌上父親年輕時的照片，真的很英俊，可惜就這麼英年早逝，也造成她們許家生活永遠的改變。