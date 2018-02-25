〈中部〉彰市長安街爛路王 100公尺26條補丁

2018-02-25

2個月前埋水管 弄出癩痢路

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市長安街民族路至中華路之間短短一百公尺內有二十六條補丁，平均不到四公尺就有一條補丁，用路人與當地居民都抱怨整條道路顛簸不已，騎車上上下下，望去猶如一隻癩痢狗，市民代表楊富鈞接獲陳情昨天前往會勘也傻眼，直呼：「太慘了，簡直是彰化市的爛路王！」他得知是水公司二個月前埋設新管線，但未重新鋪設柏油路面，要求市公所盡快辦理發包重鋪柏油，以維護行車安全。

楊富鈞昨天親自騎著腳踏車在彰化市長安街來回體驗，直呼：「好像在跳曼波！」還有居民當場向他反映說，實在太誇張了，二個月來都沒有重新鋪設柏油路面，一條一條的補丁，讓腳踏車、機車或汽車行駛時，簡直就像是史上最長的跳動路面，這條路叫做長安街，實際上一點都不平安。還有用路人直呼：「可以叫做曼波大道！」

楊富鈞指出，據他實際觀測，長安街民族路至中華路之間，短短一百公尺內有就二十六條橫向的補丁，等於是不到四公尺就有一條，每條補丁長約四公尺、寬三十公分，且還有另一條長長的補丁與長安街平行，長度幾乎與長安街一樣，寬約五十公分。據他了解，是二個月前由自來水公司在長安街開挖埋設新管線，回填土方時不確實，造成一條條補丁隆起，萬一下雨，腳踏車、機車行駛在長安街，極容易釀成滑倒意外，他要求市公所盡快辦理發包，重新刨除路面全面鋪設柏油。

重鋪柏油不能等 公所允儘快

彰化市公所則表示，由於市區道路有多條路面都須辦理重新鋪設柏油，因此原本要與長安街一併處理，但經居民與市民代表楊富鈞反映會勘後，決定先辦理發包重新鋪設柏油路面，以策安全。