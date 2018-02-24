〈台北都會〉警所共構 永和中正橋青年社宅開工

2018-02-24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區中正橋青年社會宅昨舉行開工典禮，因樓下與永和警分局中正橋派出所共構，被稱為最安全的社會住宅，頂溪里長蔡美娟說，當地與台北市僅中正橋之隔，交通便利，青年社會住宅與派出所合建，已有許多民眾打電話詢問，反應踴躍。

派出所在樓下 民眾詢問踴躍

新北市長朱立倫昨主持開工典禮，中正橋青年社會住宅位於中正橋派出所舊址，面積三七三坪，將興建地下三層、地上十三層的建築物，一到四樓是中正橋派出所新的辦公廳舍，五到十三樓將提供七十戶青年社會住宅，是新北市第二座派出所結合青年社會住宅的建案。

朱立倫表示，第一座是兩年前興建的福和國中旁、秀朗派出所及青年社會共構宅，共卅五戶，獲得民眾好評，因此繼續規劃中正橋派出所及青年社會住宅共構案，市府將持續透過公有地開發、民間合作及區段徵收等方式，務實建設符合民眾需求的社會住宅。

蔡美娟說，永和區離台北市很近，這處青年社會宅距離捷運頂溪站僅約三百公尺，到台北市打拚的民眾都覺得住在永和很方便，但永和地狹人稠、租屋不易，住在隔成小小間的頂樓加蓋違建也不安心，許多民眾對中正橋青年社會住宅寄望很高，還沒蓋就已經有許多人在打聽。

108年底完工 109年初開放申請

市府城鄉發展局住宅發展科科長鄭健志說，中正橋青年社會住宅預計在一○八年底完工，一○九年初開放入住申請，符合無自用住宅及家庭年收入在一一五萬元以下條件的民眾可以申請，三成名額提供給弱勢民眾，房租以鄰近平均房租打八折計算，弱勢民眾打六四折。

城鄉局長柳宏典表示，新北市從一百年起推動社會住宅，一○六年已完工二一三九戶，一○七年全市將達到五六一九戶，計畫在一○八年提供全市共七千戶社會住宅，再搭配每年一．九萬戶的租屋補貼，協助二．六萬戶家庭在新北市安居。