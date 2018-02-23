〈南部〉六口溫泉明隧道施工 南橫即起交管

2018-02-23

拆損壞結構 並整治邊坡

〔記者王秀亭／台東報導〕南橫公路六口溫泉附近山壁自八年多年莫拉克風災後，就長期處於不穩狀態，公路總局關山工務段原以明隧道方式解決，未料幾次豪大雨、颱風侵襲，邊坡、明隧道結構不穩，關山工務段決拆除損壞結構，一併打除邊坡危岩，自即日起施工至明年一月底，這段期間僅開放四個時段通行人車。

南橫公路六口溫泉段邊坡原本就是不穩定路段，公路總局從一○三年七月起在該處進行明隧道工程，卻因連續颱風、豪雨，山壁含水量高，晴天時豔陽一照，加速山壁坍方，一○四年間發生大崩塌，一○五年梅姬颱風期間明隧道被土石掩埋約六十公尺長，造成隧道結構受損，只要豪大雨一來，就被迫封路，利稻村民進出村落受到影響。

關山工務段為拆除損壞結構，同時讓上邊坡更為穩固，二十二日起展開相關工程，段長陳克劼表示，明隧道損壞的結構約有三十六公尺長，預計三月中至五月初會先拆除，再搭配上邊坡刷坡整治工作，整個工區有四百二十公尺長，盼上邊坡能更為穩固，因刷坡工作影響用路人甚鉅，因而在該路段實施交通管制。

至明年一月底 每天四時段通車

即日起至明年一月三十日止，每日開放時間為上午九時三十分至九時四十五分、上午十一時三十分至下午一時、下午三時至三時十五分，及下午五時至隔日上午八時，若管制期間，山上居民有緊急需求或特殊節日，可利用天龍吊橋，病患也可通知工務段停工接送。