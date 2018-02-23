〈台北都會〉花迷注意！ 花季期間上下山設管制點

2018-02-23

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山花季昨登場，今年花季從二月廿二日至三月廿五日止為期卅二天，但因山上停車空間不多，且陽明山區受道路路幅限制，因此花季期間，湖山路、紗帽路、陽金公路都會啟動交通動線管制，並於仰德大道與至誠路口等處設置上下山管制點，視情況實施彈性交通管制。

交通局建議搭乘賞花公車

交通局指出，花季期間的交通動線管制，平常日自花鐘至陽金公路實施往北單行，假日擴大自湖山路一段沿花鐘至陽金公路實施往北單行；紗帽路於中橫街以北的路段禁止車輛進入，陽金公路於北往西方向禁止右轉湖山路一段；其餘路段則依現場員警指揮及標誌標線行止。

交通局表示，花季期間提供賞花公車服務，建議民眾以搭乘公車上山為主，且在士林區的百齡高中停車場及福林公園停車場，也有停車轉乘公車上山的民眾，當日當次停車前三小時免費優惠；建議民眾可先將車輛停放至士林或北投地區停車場，再至臨近捷運站轉搭公車上陽明山。

若民眾仍有自行開車需求，要注意的是，花季期間，最靠近賞櫻地點的花鐘廣場停車位並不開放，只在立體停車場有汽車格位二○八格、機車格位二四六格；另於第二停車場有大型車五十四格、汽車格位九十三格與機車格位七十格，相較過往賞花人潮，停車格位明顯不足。

管制方面，交通警察大隊說明，為期卅二天的花季，都會派員加強車流疏導及取締、拖吊違規停車，另於二月廿四日、廿五日、廿八日及三月三日、四日、十日、十一日、十七日、十八日、廿四日、廿五日，共十一天，會設置上、下山管制措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

交大表示，上山管制點為上午七時至下午四時，管制仰德大道與至誠路口及至善路二段一巷口（持有通行證的自小客、貨車除外）；下山管制點為下午二時至晚間六時，管制陽明路與中橫街口及格致路與凱旋路口；視情況啟動的彈性管制點，則為格致路與菁山路口、陽明路與新園街口及至善路三段七十一巷口等三處。