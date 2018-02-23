〈台北都會〉柯P花季開鑼 士林北投12議員僅1人到場

2018-02-23

柯指因天冷或去開工沒出席

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲前天赴市議會新春團拜，綠營僅有民進黨議員王威中一人陪同。柯昨出席士林北投區一年一度的陽明山花季，該區十二位議員仍僅有王威中到場，讓柯臉露尷尬。柯受訪認為，議員是天氣太冷或跑去開工才沒出席，當被問到是否覺得尷尬，柯說，「不會啦，習慣了。」對於綠營不陪同新春團拜，柯則稱，去年也沒幾個來，「數字拿出來看都沒事，都是被你們（媒體）講到有事。」

而過年後是否思考選舉，柯文哲說自己想過，並解釋物理有作用力、反作用力，「我們作用越少，反作用力也越少」，因此要想辦法把競選溫度降到最低，預計十一月八日才開始選舉是個好辦法。

而聽聞王威中因為跟隨自己新春團拜，而被綠營支持者批評是「兩岸一家親議員」，柯文哲回說，這社會上本來就有各種聲音，不太可能百分之百，只能求取一個最大數。

昨天詢問士林北投區議員為何沒出席，許多議員皆表示，因為昨天上午都去參加地方人士告別式，所以沒有出席。民進黨議員林世宗說，就算沒去參加告別式也不會到陽明山，「這種場合讓市長去就好！」國民黨議員汪志冰則說，藍軍簇擁在柯文哲旁邊也很奇怪，並認為民進黨議員不出席是故意給柯下馬威，迫使柯與民進黨合作。

但台聯黨議員陳建銘則緩頰，因陽明山花季是辦在國家公園裡，性質比較偏向中央，所以以往來說地方議員也不會特別去參加。