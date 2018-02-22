〈中部〉春節觀光人潮》南投少10萬人次 日月潭逆勢成長

2018-02-22

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕南投縣知名寺廟、景點多加上辦南投燈會，春節假期吸引二六八萬餘人次遊客前來，縣府觀光處表示，今年比去年春節假期遊客數略減十萬人次，推測可能與天氣好遊客分散、景氣比去年差等因素有關，惟日月潭遊客數比去年同期成長六十四％，是唯一人數增加的知名景點。

南投縣府觀光處統計，今年春節假期全縣各景點，涵蓋南投燈會、沙雕、埔里水上燈區活動，合計遊客數有二百六十八萬三千多人次，其中埔里水上燈會和南投燈會，吸客數近一百六十九萬人次。

縣府觀光處長王源鍾說，今年春節假期比去年同期遊客人數少了約十萬人次，各景點都有減少，只有日月潭是增加。而全縣遊客數減少的原因，推測與全台天氣明朗讓遊客分散全台各縣市，不用擠往天氣較好的中部，以及景氣比去年略差有關。今年有多座知名寺廟透露，春節假期的香油錢比去年同期減少很多，有的減了四到五成，反映景氣真的比去年差。

日月潭從初一至初五締造三十多萬人次的新紀錄，較去年同期成長六十四成長，日管處副處長陳志賢分析表示，日月潭獲美國CNN評選為全球十大最美自行車道，該處營造綠能低碳旅遊環境的動作更加積極，加上旅宿、船家、餐飲、自行車等業者跨業合作，滿足遊客遊「山」玩「水」的需求，都是遊客數成長的原因。