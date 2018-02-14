〈台北都會〉士林官邸 鬱金香展浪漫登場

2018-02-14

逾3萬株 還有少見品種

〔記者沈佩瑤／台北報導〕想要一睹鬱金香迷人丰采，不必遠飛荷蘭。北市府挹注八十萬元，在士林官邸打造大片鬱金香花海，逾三萬株花朵爭艷，其中還有特殊如羽狀花型、單瓣杯狀花型及深紫色近乎全黑的少見品種，「二○一八士林官邸鬱金香展—鬱見荷蘭」即日起至二月廿八日浪漫登場。

市長柯文哲昨出席鬱金香展開幕式致詞時說，士林官邸是台北市的後花園，去年十二月舉辦菊展，破紀錄有五十五萬人次造訪，在這成功基礎上搭配陽明山花卉試驗中心的各式花卉，決定展出鬱金香。

打造大片花海 展至28日

北市公園處園藝管理所主任賀綺華說明，士林官邸首度展出鬱金香，去年十月向荷蘭進口，先在南投埔里栽培至長出花苞，再運到台北移植，前後花費四個月時間。

賀綺華說，原本設定鬱金香在農曆春節初一至初十期間開得最漂亮，但二月初遇到寒流，花期掌握困難，很擔心開得零零落落，所幸昨開幕仍開了六成；她保守估計，昨起至廿八日展覽期間，至少會有卅萬人前往賞花。

除了趁著春節期間可以走訪士林官邸鬱金香展，若想以花卉裝飾讓新年有新氣象，今天（二月十四日）就是西洋情人節，正好碰上小年夜，隔天就是除夕，兩大節慶一同報到需求大增，花價也略微上漲，台北花市表示，以情人節花卉主力玫瑰為例，今年每把廿支批發均價介於二五○元至七○○元之間，比平日貴了二成。