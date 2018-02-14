〈北部〉過年走春 到四結福德廟求紅包

2018-02-14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕過年走春何處去？香火鼎盛的宜蘭縣四結福德廟推出「求紅包，接財氣」，開放各界求財討吉利；廟方準備一萬五千個百元紅包大放送，向廟裡主神金身土地公拜拜後擲出聖筊，便可獲贈紅包，祈求狗年發大財。

「求紅包迎新年！」宜蘭縣副縣長黃適超、五結鄉長簡松樹、四結福德廟主委高志肇等人，昨天連袂為「求紅包，接財氣」系列活動代言，廟方已備妥一百五十萬元紅包等您來拿，邀請大家到廟博取好彩頭。

明晚除夕夜十一點半起，遊客到四結福德廟主殿向金身土地公擲筊，若擲出聖筊拿到紅包，廟方建議帶回家再打開，象徵「財氣入厝內，財源滾滾一直來」，春節假期每天開放擲筊，紅包送完為止。

四結福德廟發言人陳榮楷表示，民間俚語說「梳乎順，賺錢才會順」、「梳乎鬆，賺錢蓋輕鬆」、「梳乎春，賺錢才會存」，過年到四結福德廟求得紅包，不妨拿紅包在土地公鬍子梳三下，寓意順利、賺錢、存錢之意。

除了求紅包活動，大年初一到元宵，四結福德廟四樓另有花燈展，展出宜蘭監獄受刑人創作的七十六盞花燈，作品造型五花八門，包括鳥類、魚類、昆蟲、蔬果、好神公仔、卡通生肖；活動主燈「汪旺GO」，總高度一．八公尺，萌樣設計相當討喜。

此外，蘇澳鎮公所慶新年，選定「玉犬慶豐年，祈福平安添」為題，在鎮公所廣場、蘇澳市區、新馬地區、南方澳、大南澳地區布置春節街景，以祈福、平安為主軸，希望透過創意燈飾，在寒冬中營造團圓溫暖氛圍，並向花蓮震災受災戶祈福。