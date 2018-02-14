〈北部〉宜蘭嚴抓水污染 偷排、繞流就停工

2018-02-14

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德要求環保局加強水污染稽查管制，並明確訂定停工標準；只要偷排、繞流排放、未經過處理排放都屬情節重大，經查獲就立即停工。另，未符合排放標準，一年內被裁罰三次也要停工，沒有其他考量。

宜蘭縣環保局昨在縣務會議針對水污染管制進行簡報，局長周錫福說，宜縣水污染列管家數有五百七十一家，營建工地一百五十八家最多占廿八％，畜牧業七十三家居次占十三％，環保局也設有自動監測系統，對於工業區也會每日巡查排水情形，並不定期進入下水道採樣。

周錫福指出，近兩年稽查件數九百九十五件，採樣件數二百四十九件，有些工廠的排放水有鎳、氟鹽等有害健康物質，共裁處件數七十五件，罰款一千零五十三萬元。

陳金德表示，宜蘭好山好水環境要確保，工業與生活廢水造成的污染，要想辦法克服，宜縣即日訂定停工標準，只是偷排、繞流排放、未經設備處理排放，這三類都屬情節重大，經查獲就立即停工，此外，排放水超過標準，一年內被裁罰三次，第三次抓到就停工，沒有例外情形，希望藉由這些措施管制工廠廢水。

另，陳金德要求環保局要採購監測儀器，若測量超標，會發出訊號給稽查人員與環保局長，知道哪些河川超標就立即趕到現場。工業區污水處理中心也要列為稽查對象，軍港（軍艦）、漁港（漁船）與商港（商船），油污排放狀也要稽查，若違規就要依法裁處。

對於可能排放有害身體健康物質的半導體公司，陳金德要求污水排放口監測數據，連線到工廠周邊電子看板，揭露訊息讓民眾與環保局稽查人員知道，十五分或一小時就更新一筆資料，請環保局協調工廠配合。