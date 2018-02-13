〈北部〉徵召選宜縣長？ 陳金德立看板引聯想

2018-02-13

陳金德：是向縣民拜年

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德在縣內立起「平安共好」看板，被解讀為選舉暖身，且傳出民進黨可能徵召他參選；陳金德說，初選與徵召都是制度內涵，宜蘭是選情艱困地區，但集合眾人智慧，找出最大公約數仍大有可為，立看板只是向縣民拜年，不必過多聯想。

民進黨宜蘭縣長提名詭譎多變，冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和都退出初選登記，只剩立委陳歐珀堅持參選到底；據了解，陳歐珀並非高層屬意人選，黨中央與蔡英文總統都曾找陳溝通，希望先一併退出初選，讓一切「回到原點」再作協調，但陳歐珀「避而不見」。

雖然陳歐珀堅持參選到底，但民進黨秘書長洪耀福曾說：「若中執會通過就提名陳歐珀，沒通過就改徵召。」被解讀宜蘭可能會徵召陳金德參選，外界一直認為新潮流系操作，使得提名出現變數。但新系立委段宜康卻在臉書表示：「是誰在打（徵召）這個主意？如果有人醞釀這樣幹，就是民進黨的罪人」；讓宜蘭這一局霧裡看花。

陳歐珀：沒有徵召空間

「宜蘭沒有徵召空間！」立委陳歐珀強調，依民進黨規定及機制是不能如此操作的，如此只會影響民進黨在宜蘭選情，民主是民進黨最重要資產跟價值，提名程序已依照黨中央初機制進行，三月十四中執會將公佈提名人選，他已開始整合與團結民進黨力量，盼贏得選戰。