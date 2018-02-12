〈台北都會〉馳援花蓮震災 基隆特搜歸來

2018-02-12

〔記者林欣漢、吳昇儒／基隆報導〕二○六花蓮震災，基隆市百福消防分隊小隊長周民強正好回花蓮光復老家，目睹家鄉成了斷垣殘壁，他主動請命留在花蓮救災，「我想為故鄉盡份心力，花蓮人怎麼能不救花蓮人。」

基隆特種搜救隊昨天完成任務返回基隆消防局，受到鄉親熱情迎接，家人看到他們平安歸來都相當感動，小朋友開心撲到父親身上，給父親一個大大的擁抱，但周民強仍表情凝重，掛心震災現場及後續重建工作。

五十三歲的周民強與妻子六日開車回花蓮探望家人，沒想到當天深夜就遇上強震，他一整晚睡不著，緊盯最新災情進度，並主動向基隆消防局長陳龍輝請命投入救災，七日立即與基隆特搜隊員會合展開救援，「我想為自己的故鄉盡一份心力」。

投入33人支援 連續工作66小時

陳龍輝表示，此次基隆特搜隊共投入卅三人支援救災，不眠不休連續工作六十六小時，期間曾遭遇餘震、瓦斯外洩等狀況，造成救援行動數度中斷，搜救人員不放棄任何一絲希望，持續與時間賽跑，尋獲四具罹難者遺體，惋惜的是未能即時救出受困民眾，直到昨上午現場宣布搜救告一段落，才啟程返回基隆，是最後一批撤離現場的救難人員。

基隆市長林右昌昨致贈慰問金，代表市民向所有基隆特搜隊員致意，稱讚他們是台灣的英雄，平常訓練精實，圓滿完成任務。