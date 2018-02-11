〈中部〉新中橫望高段大坍方 交通中斷

2018-02-11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉台二十一線新中橫公路望高路段，十日上午七時許，無預警發生大規模坍方，造成南投縣信義鄉與嘉義縣阿里山往來的交通中斷，公路總局信義工務段副段長廖瑞仕指出，近日陰雨綿綿，加上地牛不斷翻身，使得原已不穩定的地層更加脆弱，極可能是此次坍方發生的主因，目前已調派大型機具進行落石、土方清除工作，道路未搶通前，也實施雙向封閉管制措施，呼籲民眾遵守，避免意外發生。

新中橫公路係連結日月潭、信義東埔溫泉區、玉山國家公園與阿里山的重要觀光動線，去年七月望高路段發生大坍方後，便造成坡壁嚴重裸露，尤其，裸露的坡壁高約一百二十公尺至一百五十公尺不等，相當於四、五十○層樓的高度，只要一點點風吹草動，都可能引發落石如雨般掉落的「石頭雨」，不但危及民眾進出安全，也增添搶通的困難度，因此，公路總局信義工務段已計畫闢建明隧道改善，目前正積極進行環境影響評估作業。

落石不停 搶通受阻

不過，信義工務段表示，昨一接獲通報後，便火速調派挖土機、砂石車等機具前往坍方現場，初步研判，坍方數量達一千六百多噸，原本預定昨下午三時前可搶通，怎料，因寒流來襲，天候更顯得詭譎多變，中午過後便出現濃霧影響視線，加上落石不停掉落，使得道路搶通進度嚴重受阻，初估最快也須到今（十一）日中午過後才可望搶通，相關資訊也會適時更新、發布在公路電子看板，善盡告知職責，以確保民眾交通旅遊安全。