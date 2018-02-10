〈台北都會〉防災都更提高誘因 最快3月上路

2018-02-10

通過自治條例 容獎增至50％

〔記者賴筱桐／新北報導〕花蓮縣大地震「震」出各界的居安思危，新北市過去七年多來，民辦都更案只完成二十六件，進度牛步化，目前全市仍有多達一○三處危險建築物尚未拆除；市議會昨天三讀通過市府制定的「新北市推動防災建築再生自治條例」，鼓勵海砂屋及耐震係數不足的危險建築物補強或重建，提供容積獎勵五十％高誘因，住戶有望「一坪換一坪」，最快今年三月實施，加速推動防災型都更。

市府都市更新處統計，全市屋齡三十年以上老舊建築高達六十七萬餘戶，佔全市所有建築物四成二，從一百年至今，市府受理重建型都更案共兩百三十件，其中一百七十七處審議中，完成都更程序、可請領建築執照有五十三件，但實際完工的僅二十六件，全市還有一○三處經鑑定為危險建物，至今仍未拆除，甚至還有人住在裡面。

昨天三讀通過的「新北市推動防災建築再生自治條例」明定，經鑑定應立即拆除、修復的海砂屋或地震災損等危險建築物，若取得全數所有權人同意，在自治條例上路後兩年內拆除，給予五十％容積獎勵，可依照原容積率、原建蔽率、原開挖率重建。

此外，新建三年內全額補貼地價稅、新建後兩年內補貼地價稅及房屋稅五十％，所有權人可領取為期一年、每月四千五百元的租金補貼，條件比內政部推出的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）更優渥。

整建維護補助 一千兩百萬元

在審議過程中，無黨籍市議員李婉鈺認為，整建維護補助經費只有一千萬元，誘因不足，她建議提高到兩千萬元，鼓勵屋主積極更新，經討論後，大會決議提高至一千兩百萬元。

國民黨籍市議員林國春說，許多海砂屋住戶早就搬離、找不到人，限期兩年內拆除有困難，不利住戶整合，希望放寬年限；國民黨籍市議員周勝考表示，若兩年內無法拆除，市府應有強制介入的機制；民進黨籍市議員王淑慧盼增加對不肖建商及建築師的罰則，大會最後決議維持兩年內拆除規定。

都市更新處長張溫德表示，中央「危老條例」適用對象包含老舊及危險建物，新北市的自治條例限縮在危險建物上，依房屋健檢被評為第三類有安全疑慮者，加上市府列管的海砂屋，至少有一○三處符合申請條件，法案將送行政院備查，預計三月公告實施。