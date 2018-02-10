〈北部〉宜縣路邊停車格 除夕~初四免費

2018-02-10

小年夜起8天 小黃全日按夜間加成再收30元

〔記者游明金／宜蘭報導〕春節將至，宜蘭縣政府公告除夕（十五日）至大年初四（十九日），宜蘭縣路邊收費停車場暫停收費；另，十四日至廿一日實施計程車加成收費。宜蘭市公所也公告，為因應採買年貨人潮，南、北館市場周邊道路十三日至十五日實施交通管制，請民眾配合。

宜蘭縣有九百一十二個路邊收費停車格，每半小時收費十五元。縣府表示，春節期間有返鄉及旅遊人潮、車流湧入宜蘭，宜蘭市、羅東鎮及礁溪鄉市區停車空間有限，為提高路邊停車周轉率，提供充足的停車空間，今年除夕至大年初四暫停收費，歡迎民眾多利用，但勿併排停車影響車流。

此外，春節期間從十四日除夕前一天至廿一日年初六，計程車全日按夜間加成收費；起程一點二五公里一百廿元，續程每二百五十公尺加五元；車速每小時五公里以下，累計一分四十秒加五元。除前述收費，每旅次再加收三十元。

南、北館市場 宜蘭市公所年前管制週邊道路

另，宜蘭市南、北館市場是重要的年貨採買市集，年前勢必湧入大量人車，宜蘭市公所訂定周邊道路管制方案，管制時間十三日至十五日，前兩天是上午七點到下午三點，最後一天是上午七點到下午兩點。

管制路段：一、東起崇聖街，西至中山路的光復路路段；南起舊城南路北至康樂路的昇平街路段，管制時間禁止汽車出入（包括上、下貨）與貨物進出，請商家與民眾配合。二、在光復路段管制範圍，路中央增加兩排機車、腳踏車臨時停車位；道路兩旁機車、腳踏車停車位不得占用設攤，違規者將取締。

宜蘭市長江聰淵昨日也到南、北館市場宣導，盼商家與民眾配合。他說，春節前，大家忙著準備年節食材，為了疏通採買人潮，維持舒適的購物環境，重要路口必須管制，造成不便盼能體諒，開車民眾可利用市場鄰近停車場，包括宜蘭演藝廳、蘭城新月、二○四聯勤場、陽明醫院、中央臨時等五處停車場停車。