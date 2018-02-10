〈中部〉民進黨彰化選舉登記 老將新人輩出

2018-02-10

年紀最輕24歲選彰化市代

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣黨內登記作業到昨天截止，共有一一八人完成登記，其中老將新人輩出，共有三十人登記參選縣議員、十四人登記參選鄉鎮市長、六人登記參選村里長、六十八人登記鄉鎮市代表，而年紀最輕的是二十四歲周平，他登記參選彰化市民代表，而民進黨預計在三月七日公告提名名單。

議員、鄉長、代表換跑道

值得注意的是，這次有多位縣議員轉換跑道，縣議員賴岸璋、林世賢都登記參選彰化市長，縣議員陳秋蓉登記參選員林市長，縣議員李俊諭登記參選溪州鄉長。不過，也有鄉鎮市長選擇投入縣議員戰局，花壇鄉長李成濟登記參選彰化區縣議員，溪州鄉長黃盛祿則登記參選北斗區縣議員。

也有鄉鎮市代表將挑戰縣議員，彰化市代表楊富鈞、莊陞漢登記參選彰化區縣議員，黃金堂登記參選員林區縣議員，黃金吉登記參選溪湖區縣議員，而謝武君則登記參選二林區縣議員。此外，另有鄉鎮市民代表選擇轉換跑道，加入鄉鎮市長選戰，王東魚登記參選北斗鎮長，林浚熙登記參選竹塘鄉長，潘順良登記參選鹿港鎮長，洪承琦登記參選溪州鄉長。

新人方面，鹿港鎮長夫人楊妙月登記參選鹿港區縣議員，縣議員黃育寬由兒子黃建閎接棒登記參選彰化區縣議員，彰化市長邱建富的妹妹邱惟琳則登記參選彰化市民代表。

五區超額須要協調

民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，各選區縣議員提名席次為彰化區六席、鹿港區四席、和美區三席、員林區四席、溪湖區三席、田中區二席，北斗區三席、二林區二席，原住民一席， 只要是超過二席的選區，依決議都要含一席女性。而縣議員登記名額超過提名席次，就要進行協商，協商不成就要初選，目前有和美區、員林區、溪湖區、二林區都要協調；彰化區部分，因為登記六席均男性，依規定要協調出五名男性，並徵召一名女性參選。至於鄉鎮市長部分，彰化、北斗、埔鹽、埤頭、溪州都有二人登記，也要進行協調，協調不成就辦理初選。

黃振彥不爭取黨部主委連任

而昨天黃振彥也宣布，不再爭取縣黨部主委連任，並將全力籌備投入立委提名，為縣黨部主委選情投下震撼彈；而即將卸任的彰化市長邱建富則表示，他「很有可能」將會爭取縣黨部主委一職。