〈南部〉1度低溫 18寄養童徒步圓旅行夢

2018-02-08

屏市走到潮州 逛市集訪農場

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了完成徒步旅行夢想，屏東家扶中心十八位六歲到十歲的寄養童，利用寒假圓夢，在社工老師陪伴下，從屏東家扶走到潮州服務處再返回屏東，來回共走四十二公里，途中遭遇入冬以來最低溫，冒著十一度寒風行走也無懼，昨天返回屏東市，小朋友充滿成就感。

徒步旅行由屏東家扶與大仁科技大學社工系合辦，孫嘉慧等七名大四實習社工規劃行程；就讀小學三年級的小玉因被虐待而安置，原本聽到要路過的鄉鎮是原生家庭居住的地方，害怕得不敢參加，經社工和寄養父母保證不會被父母帶回家，她才開心加入。

年紀最小的小蓉，就讀幼兒園大班，因父母酗酒且有毒癮，三歲時被安置，從來沒有離開過寄養家庭的小蓉，忍受著刺骨寒風，邊走邊掉眼淚，但仍堅持走完全程；寄養媽媽黃素貞從擔心轉為佩服，為小蓉的堅忍和毅力驕傲。

活動總召林書浩為大仁科大社工系四年級，他說，七名實習社工都從未有徒步旅行經驗，甚至很少走路，生活全以機車代步，此次活動也是挑戰大家的耐力與毅力。實習社工組長孫嘉慧也說，此次是大學生向小朋友學習。

三天兩夜行程 來回42公里

帶隊的家扶社工督導黃淑玲表示，去年屏東家扶也為寄養童規畫徒步行走，當時是夏天，頂著三十七度高溫，這次則是冒著十一度低溫，走過的地方總有熱情的鄉親給予加油、鼓勵。三天兩夜的行程，有逛市集、參訪生態農場，全程都步行，昨天下午安全返抵屏東市。