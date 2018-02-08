〈南部〉教師邀新住民 赴柬埔寨偏鄉服務

2018-02-08

一心醫意 聘僱當地醫師醫療援助

〔記者陳文嬋／高雄報導〕空中大學教師鄭芬姬組成「一心醫意」團隊，邀集美濃新住民蘇科雅等十多人，今年二月挺進柬埔寨貢布省，聘僱當地醫師深入偏鄉二村，醫療援助並發放物資，孩童感激雙手合十，讓台灣愛心遠播海外。

五十多歲的鄭芬姬充滿愛與熱忱，六年來多次發起海外援助活動，去年十月組成「一心醫意」團隊，由無醫療背景的社會人士，結合柬國在地大學師生等十多人，今年二月二日前進柬埔寨貢布省。

新住民蘇科雅 嫁來台灣逾20年

其中美濃新住民蘇科雅來自柬埔寨，嫁來台灣逾二十年，從陌生到愛上台灣，曾於文藻外語學院授課，目前於南洋任職姐妹會服務，與美濃戶所一起為新住民服務，她認為活動很有意義，帶著就讀高三的長女身體力行，擔任團隊的翻譯，扮演與村民溝通橋樑。

發放白米物資 孩童感激雙手合十

團隊聘僱柬國當地醫生一起深入偏鄉二村，進行看診與醫療服務五百多人，現場發放募得七．五公噸白米等物資，柬國孩童感激雙手合十，令團員心疼又感動，現場也發放台灣國旗貼紙，讓村民認識團隊來自台灣，村民感謝台灣援助，把貼紙貼在額頭，讓團員感到施比受更為有福。

美濃戶所主任李秋利捐助善款，他肯定鄭芬姬無私奉獻的善行，人道援助是最佳國民外交，新住民蘇科雅來台，從陌生中努力學習，在成長中得到收穫，在奉獻中感受成就。

蘇科雅表示，這是人生中最有意義的返鄉之旅，陪同愛心人士一起奉獻力量，內心感到敬佩並充滿感激；鄭芬姬學生也一同參加，認為海外援助豐富人生歷練，也讓善心向下扎根，播種耕耘出美好福田。