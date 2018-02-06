〈台北都會〉蘆洲微風運河旁 打造戶外健身房

2018-02-06

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處在蘆洲微風運河旁，打造全台第一座「戶外河濱健身房」已完工啟用，「戶外河濱健身房」占地約五百平方公尺，有熱身、低強度及中強度等七種健身設施，免費提供民眾在開放的戶外空間進行重量訓練，身心靈都放鬆。

七種健身設施 不鏽鋼材質為主

高灘處工程施工科長陳正琦表示，新落成的「戶外河濱健身房」，不同於一般公園的低強度、只供長者使用的體健設施，有仰臥起坐訓練器、臂部訓練器、暖身伸展訓練器、舉重訓練器、單槓訓練器、多元伸展訓練器、腳部伸展訓練器，每組各三具。

他指出，河濱公園是市民重要的遊憩空間，近年從事健身運動的民眾很多，坊間健身房林立，因此利用微風運河旁的躲避球場部分空間，改造成多元的休閒運動場所，推動全民運動風氣，「戶外河濱健身房」因為是露天，健身設施專為戶外設計，避免使用一般健身器材的皮件、布料，改以不鏽鋼材質為主，表面也使用防鏽、防曬等塗料。

陳正琦說，微風運河戶外健身房全區以藍色系的水濱主題設計，場地鄰近成蘆橋、二重疏洪道的二號和四號越堤道，交通方便，河濱健身房的設置符合水利法規，兼顧使用安全、造型簡約和美觀耐用，也能在防汛期間快速拆除撤離，民眾務必遵守告示牌上的使用方式，在安全的前提下達到最佳的健身效果。

  • 新北市高灘地工程管理處最近在新北市蘆洲區微風運河旁規劃全國第一座「戶外河濱健身房」，日前邀請新北消防猛男們現場示範。（新北市政府高灘地工程管理處提供）

    新北市高灘地工程管理處最近在新北市蘆洲區微風運河旁規劃全國第一座「戶外河濱健身房」，日前邀請新北消防猛男們現場示範。（新北市政府高灘地工程管理處提供）