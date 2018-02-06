〈台北都會〉蘆洲微風運河旁 打造戶外健身房

2018-02-06

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處在蘆洲微風運河旁，打造全台第一座「戶外河濱健身房」已完工啟用，「戶外河濱健身房」占地約五百平方公尺，有熱身、低強度及中強度等七種健身設施，免費提供民眾在開放的戶外空間進行重量訓練，身心靈都放鬆。

七種健身設施 不鏽鋼材質為主

高灘處工程施工科長陳正琦表示，新落成的「戶外河濱健身房」，不同於一般公園的低強度、只供長者使用的體健設施，有仰臥起坐訓練器、臂部訓練器、暖身伸展訓練器、舉重訓練器、單槓訓練器、多元伸展訓練器、腳部伸展訓練器，每組各三具。

他指出，河濱公園是市民重要的遊憩空間，近年從事健身運動的民眾很多，坊間健身房林立，因此利用微風運河旁的躲避球場部分空間，改造成多元的休閒運動場所，推動全民運動風氣，「戶外河濱健身房」因為是露天，健身設施專為戶外設計，避免使用一般健身器材的皮件、布料，改以不鏽鋼材質為主，表面也使用防鏽、防曬等塗料。

陳正琦說，微風運河戶外健身房全區以藍色系的水濱主題設計，場地鄰近成蘆橋、二重疏洪道的二號和四號越堤道，交通方便，河濱健身房的設置符合水利法規，兼顧使用安全、造型簡約和美觀耐用，也能在防汛期間快速拆除撤離，民眾務必遵守告示牌上的使用方式，在安全的前提下達到最佳的健身效果。