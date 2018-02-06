〈北部〉頭城民宅大火勘驗 排除電線走火

2018-02-06

火警意外毀了4個家庭

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「四個家庭就這樣毀了！」宜蘭縣頭城鎮前天下午發生住宅火警，造成林家三代同堂的大家庭二死四傷，其中三名傷者還在跟死神搏鬥。林家女婿呂男衝進火場救出兒子，兒子仍未脫險，他難過地說，意外毀了四個家庭，真不知道要怎麼面對！

林家兩戶連棟，屋內打通共住了十五人；林家二女婿呂男說，二樓有扇木門兩棟互通，他當時在玩電腦，從門縫看到煙冒過來，覺得不對勁趕快到隔壁查看，結果看到濃煙和火光，趕緊衝進去救人，看到小兒子受困濃煙，自己也被嗆到，他奮力把兒子拖出來，還想回去救岳母，火勢整個竄起就回不去了。

「救救我小孩，請樓下的人幫忙接住。」當時林家二媳婦李女和二個女兒在三樓陽台呼救，濃煙不斷襲來，李女在三樓哭喊著，呂與鄰居叫她再等等，但火勢猛烈，她急得把六歲女兒拋下，隨後又抱著四歲女兒跳下。呂男痛心地說，真的接不住，消防車剛到，李女就抱著小女兒跳下來，小女兒因為有媽媽抱著減緩衝撞，但是李女與六歲女兒卻命在旦夕。

起火點二樓客廳燒到碳化

呂男說，火警已奪走岳母與大舅子性命，小舅子的老婆、女兒與他的小兒子都還在與死神博鬥，真不知道要怎麼面對？林家屋主堂弟說，堂哥夫妻感情很好，經營麵攤超過廿年，都是堂嫂幫忙照顧家裡，打點大小事務，堂哥這次深受打擊，很擔心他的情緒。

鄰居陳小姐說，鄰居感情很好常常串門子，幾個小朋友很可愛，希望他們全家度過難關。

宜蘭縣消防局昨完成火場勘驗，發現起火點在二樓客廳，附近無電器及無祭神、祭祖神明桌，初步排除電線走火，但有發現菸蒂，不過客廳已燒到碳化，是玩火還是菸蒂引起？還要再調查。