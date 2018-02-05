〈南部〉異國戀 IBM退休經理樂當台婿

2018-02-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕IBM退休經理Roy Hirst網路學中文認識特教老師孫蕙玲，兩人從語言切磋，意外墜入情網，決定攜手共度一生，昨參加市府集團結婚，他笑稱台灣人熱情又友善，高雄很適合居住，他樂當台灣女婿，未來台、美兩地定居。

七十歲Roy Hirst來自英國，過去定居美國求學、工作，曾任IBM、Microsoft經理，他熱愛中華文化，曾花錢請家教，一直想學好中文，網路認識五十二歲的特教老師孫蕙玲，她曾到美國讀大學、英國攻讀碩士，巧合的是她回國後也想繼續加強英文。

兩人目的相同，一拍即合，網路語言切磋近一年，不知不覺中愛意滋長，逐漸變成空中飛人，Roy Hirst來台多次，孫蕙玲與家人帶他認識台灣，他發現台灣人很熱情、友善，尤其高雄人很好、善良，是適合居住城市，他感到很快樂。

Roy Hirst表示，他原本單純想學中文，不是要找老婆，沒想到認識孫蕙玲後，卻意外墜入情網，形容兩人心心相連；孫蕙玲原本不想結婚，抱持單身主義，認識Roy Hirst後，愛意滋長到熱戀，她形容愛是他在你不經意中，悄然爬上你的心頭，增添生命色彩。

兩人交往一年半，決定攜手共度一生，昨參加市府集團結婚，Roy Hirst帶來口琴表演，與老婆一搭一唱，贏得熱烈掌聲，他笑說要當台灣女婿，未來將配合老婆教書時間，陪伴美國、高雄兩地定居。