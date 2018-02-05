〈北部〉合歡山追雪受困 3天百件車主求助

2018-02-05

大多是車輛打滑、雪鍊脫落等

〔記者王錦義／花蓮報導〕連續多日低溫合歡山下大雪，太魯閣國家公園合歡山遊客中心前也有二十公分積雪，吸引大量賞雪遊客，三天內發生近百件車輛打滑、雪鍊脫落、無力爬坡等突發狀況，讓壅塞的山區道路更加擁擠，昨天傍晚起台八線慈恩以上也開始飄雪。花蓮縣新城警分局呼籲，二輪驅動車即使裝雪鍊也可能打滑，要衝合歡山的遊客務必衡量自身狀況。

積雪20公分 二輪驅動爬不動

新城警分局指出，連日大雪，台十四甲線大禹嶺往西上合歡山方向，自三十七．五公里小風口西端開始直到武嶺，長達七公里上坡路因連日積雪融化了又結冰、接著下雪，路面滿佈碎冰和厚重的雪堆，導致大批二輪驅動的自小客車雖已上雪鍊，但仍爬不上坡道，在原地打滑要靠警方幫忙推車、叫拖吊車，下坡路段也極容易滑進水溝、邊坡。

新城警分局指出，每天都有超過五十部車輛受困在雪地中，呼叫警方協助；另外還有很多車輛掛的雪鍊鬆脫，也靠警員幫忙綁緊。

台14甲線 出現新機車致命坡

合歡派出所長張文盛說，台十四甲線三十二．五公里處被居民暱稱為「水晶宮」，這路段是員警熟知的遇雪必冰的路段，在今年又出現了一個小型的水晶宮路段，就是三十七公里處（小風口管理站東端），一座小山頭恰好形成一個背陽面，讓這段短短五十公尺的爬坡成為新的機車致命坡，許多機車在此打滑摔車。

張文盛說，前往合歡山賞雪的車流多從清境上武嶺，從花蓮大禹嶺、小風口爬上武嶺至南投清境住宿的遊客，大多在水晶宮這路段發生打滑及壅塞的事故。警方呼籲，這幾日前往武嶺、松雪樓的賞雪客，一定要駕駛四輪驅動車輛、且加掛雪鍊，以免受困雪堆中。

翠峰開到武嶺 花了2個多小時

合歡山昨天上午仍持續降雪，吸引遊客徜徉銀白世界，有人自備滑板玩起滑雪遊戲。不過，大批等候管制解除進入合歡山區的車輛，需逐一檢查加掛雪鍊，從管制站前一度回堵約三公里，加上大量車子失控打滑，且雪地開車需低速行駛，從翠峰開到武嶺最多得花二個多小時才抵達。