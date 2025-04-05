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    國道下午14路段易塞車！ 高公局：下雨要拉大車距、避免跟車

    4/5下午中部國道路況預報。（高公局提供）

    4/5下午中部國道路況預報。（高公局提供）

    2025/04/05 12:51

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（5日）清明節連假第3天，交通部高速公路局說明，今天下午國道14處路段容易塞車，且下午中部以北會下雨，提醒駕駛拉大車距，盡量避免更換車道。

    高公局說明，根據中央氣象署天氣預報，下午中部以北可能會下雨，高公局預判國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口與圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山與關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統及國10西向仁武-左營端等路段都可能出現車多壅塞狀況。

    高公局提醒，駕駛人若遇到下雨，請適度拉大跟車距離，小心駕駛並儘量避免變換車道。用路人也可多利用高速公路1968 App、網站，或收聽警廣掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段。

    另外，今天上午9時55分，國1北向283.4公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，10時19分排除，造成後方車流回堵4公里；10時00分，國1南向210.4公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，10時20分排除，造成後方車流回堵3公里；10時23分，國3北向34.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，10時29分排除，造成後方車流回堵1公里。上述事故均導致車輛回堵，影響整體車流順暢。

    4/5下午北部國道路況預報。（高公局提供）

    4/5下午北部國道路況預報。（高公局提供）

    4/5下午南部國道路況預報。（高公局提供）

    4/5下午南部國道路況預報。（高公局提供）

    國1北向283.4公里處5輛小客車追撞事故，占用內線車道，回堵4公里。（高公局提供）

    國1北向283.4公里處5輛小客車追撞事故，占用內線車道，回堵4公里。（高公局提供）

    國1南向210.4公里處3輛小客車追撞事故，占用內線車道，回堵3公里。（高公局提供）

    國1南向210.4公里處3輛小客車追撞事故，占用內線車道，回堵3公里。（高公局提供）

    國3北向34.8公里處2輛小客車追撞事故，占用中線車道，回堵1公里。（高公局提供）

    國3北向34.8公里處2輛小客車追撞事故，占用中線車道，回堵1公里。（高公局提供）

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