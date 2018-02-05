〈中部〉吳敦義為林明溱授旗 洪國浩爭客家票源

2018-02-05

〔記者佟振國／南投報導〕國民黨主席吳敦義昨天返鄉為爭取連任的南投縣長林明溱授黨旗加油造勢，面對民進黨「翻轉南投」的強力挑戰，林明溱強調要以政績與縣民支持力保「主席故鄉」；參選縣長的民進黨草屯鎮長洪國浩，昨天則為「福客平安學堂」落成啟用揭牌，他強調身為客家女婿，也有責任為客家文化傳承盡一份心力，爭取客家鄉親支持。

國民黨南投縣黨部昨下午在南投市中興會堂舉辦小組長授證暨團結誓師大會，吳敦義返鄉為林明溱授黨旗打氣，要力保中部縣市重要的藍軍版圖，吳敦義期勉所有黨籍候選人要用心服務，讓人民有感，重新獲得人民支持。

針對媒體報導蔣萬安日前宣布棄選台北市長，係夾在吳敦義及新北市長朱立倫之間的角力，吳敦義否認傳聞說：「我們都沒有感覺這種糾葛。」隨即快閃離去。

草屯鎮長洪國浩昨天與客委會副主席范佐銘為上林里福客平安學堂落成啟用揭牌，洪國浩表示，福客平安學堂原本是上林里舊社區活動中心，九二一災後閒置多年，公所二年前提出「草屯鎮台三線客家學堂環境營造計畫」，獲客委會補助一千五百萬元進行改善。

另外，北草屯新豐里無極褒忠宮，也利用閒置空間成立客家義民學堂，南、北兩所學堂肩負草屯客家鄉親母語薪傳、客家文化學習與推廣重任。

洪國浩表示，經調查，草屯有一萬三千多名客家鄉親，妻子也是客家人，身為客家女婿，有責任為客家文化傳承盡一份心力。