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    山西小學運動會竟播「中華奧會會歌」 網笑：反攻大陸了？

    有台灣網友發現，中國省山西一間小學日前舉辦運動會，並效仿奧運舉辦盛大開幕式，然而進行演奏會旗歌時，現場居然播放起「中華奧會會歌」。（圖擷取自中國bilibili）

    有台灣網友發現，中國省山西一間小學日前舉辦運動會，並效仿奧運舉辦盛大開幕式，然而進行演奏會旗歌時，現場居然播放起「中華奧會會歌」。（圖擷取自中國bilibili）

    2024/08/26 15:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到中國打壓影響，台灣自1984年起出席奧運與其他國際活動時，只能播放改編自「中華民國國旗歌」的「中華奧會會歌」。有台灣網友發現，中國省山西一間小學日前舉辦運動會，並效仿奧運舉辦盛大開幕式，然而進行演奏會旗歌時，現場居然播放起「中華奧會會歌」，致命失誤讓不少網友直白嘲諷道，「讓我們懷念他！」、「反攻大陸了？」

    近日臉書社團「爆廢公社公開版」、社群平台Threads皆有網友發文分享，中國山西省晉中市於本月6日，舉辦「晉中市2024年中小學生田徑錦標賽」開幕式，根據當地直播畫面顯示，開幕式不僅辦得十分盛大，還有許多表演節目。至於開幕式主持由晉中市副市長梁艷萍負責，另有晉中市委副書記暨市長劉星、市政協副主席張學東、市教育局長鄧繼傑等重要官員，皆全數出席。

    當開幕式進行到梁艷萍宣布升起會旗時，此時背景音樂播放的曲目，竟是台灣在奧運場使用的「中華奧會會歌」，也就是歌詞有著「青天白日滿地紅」國旗歌的旋律，且現場完全沒有人發覺不對。另有網友指出，據說主辦單位試圖播放奧會歌顯得「國際化」，在上網搜尋後，誤以為「中華奧會會歌」就是中國奧會歌，才導致這個致命失誤出現。

    不少台灣網友看完影片後，紛紛無情留言嘲諷說，「有人要倒楣了」、「讓我們懷念他！」、「器官庫產能全開」、「近平不喜歡這則消息」、「莫名其妙反攻大陸了？」、「所以，中華民國統一中國了？」、「笑死~他的墳草應該開始種了~」、「慈湖那位看到應該會感動到活過來吧」、「想不到在我有生之年可以聽到國旗歌在共產地區響起，你習大大要小心了」。

    由 @yishang.chao 發佈
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