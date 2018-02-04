〈中部〉福義軒周邊違規亂象 嘉市加強取締

2018-02-04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市福義軒蛋捲人氣旺，周邊流動攤販長期占用安全島，有顧客貪圖方便而違規停車購買，使得成功街與西門街的十字路口行車視線不佳，日前就傳死亡車禍，奪走一名老翁生命；市府交通處交通工程科長賴義龍昨表示，經現勘，該路口違規停車造成交通視線死角是引發交通事故問題的癥結，與地方認為路口未增設紅綠燈無關，會再補強已不明顯的禁止臨停紅線；農曆年前夕，警方也會加強拖吊取締違規汽機車。

長榮派出所長盧榮吉說，該路口幾乎每天都會接到違規停車檢舉，派出所也每天排勤務開單取締違停及攤販，並將加強拖吊取締違規汽機車，避免交通事故發生。

福義軒店家表示，年節腳步近，為分流排隊人潮，在店的周邊分成五個區域，每天上午開賣時，抽籤決定哪個區域先購買，避免影響周邊交通，對於流動攤販會多勸導。

去年十二月，一名八旬老翁騎機車由成功街西向東行，行經與西門街十字路口時，與一輛由西門街南向北行的自小客車相撞，老翁受傷送醫，延至上月中旬不治。警方說，事發路口為無號誌路口，初步調查肇事原因為支幹道機車未讓幹道自小客車先行，自小客車也未注意車前狀況。

當地的培元里長蔡坤龍說，該路口流動攤販占據安全島，屢見車輛違停亂象，因而造成用路人視線死角，此一死亡車禍發生前也曾傳交通事故，呼籲用路人行經該路口減速慢行、注意路況。

蔡坤龍表示，為避免有些民眾貪圖方便，臨停路口阻礙交通，多次勸導攤販移往他處，但效果並不大；當地攤販雖常被警方開罰單，但有的是因當地有買氣才來擺攤，累積未繳罰單已數百張。