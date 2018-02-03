〈南部〉服飾店封館送愛 弱勢兒挑新衣

2018-02-03

〔記者羅欣貞／潮州報導〕雖然寒流來襲，但屏東家扶中心潮州服務處受扶助的家庭成員感受卻很溫暖，一家多年來定期捐提貨券的服飾業者，昨天封館三小時，邀請家扶一百五十位親子，到店內親自挑選喜歡的衣服，小朋友開心說「可以穿新衣過新年！」。

家扶150位親子受助

服飾品牌「NET」關懷弱勢兒少，每年提供提貨券邀全台各地家扶中心的受扶助家庭，到門市選取所喜愛的服裝，屏東家扶中心統計，每年定期收到業者捐贈約一百萬元提貨券，至少持續五、六年，每年平均五百位兒少受惠。

屏東家扶中心每年分批安排親子前往店裡採買，昨天有一百五十位潮州及鄰近鄉鎮受扶家庭，到NET東港店選新衣；來自單親家庭的張爸爸，獨自撫養小五的小怡，因不懂小女孩的心思，去年有店員陪小怡挑衣服，讓他放下心中大石，但小怡長高了，去年衣服已穿不下，昨天能再挑新衣，張爸爸說「經濟壓力減輕不少」。

店長蔡津洮表示，為迎接這群小來賓，東港店同仁二、二天前就開始細心思量、備貨，把深受幼兒到青少年喜歡的款式都備齊，希望能滿足所有成員。

家扶主任傅敏峯表示，昨天每人挑了一到二千元的新衣、新褲，共運用二十五萬元的提貨券，感謝業者及店員們的愛心，讓許多隔代教養的阿公阿嬤及單親家長溫暖在心頭。