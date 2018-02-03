〈北部〉夜市攤商揪志工掃地 持續3年樂回饋

2018-02-03

夾娃娃機攤商 號召整理市容

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕出身單親家庭的王紳佑，是宜蘭市東門夜市夾娃娃機攤商。有感於夜市巷弄雜亂無人清掃，觀光客人數下滑，三年前拿起掃把找了許多夜市夥伴，每週二下午為夜市掃地，整理市容。剛開始還被說「作秀」，但他以毅力與堅持，風雨無阻受到肯定。他說，「笨笨的做」只希望夜市更好，把夜市推銷出去。

五十歲的王紳佑是彰化人，原為建築工人，三十歲轉行開起娃娃機店，攤位從彰化擺到台中、新竹再到台北；因台北房租變貴，娃娃機產值下滑，十年前來到房租較低的東門夜市開了兩間夾娃娃機店，就此在宜蘭落地生根。

王紳佑發現東門夜市環境有些髒亂，尤其是小巷弄，他覺得夜市除了小吃、美食，也要有明亮乾淨的環境，才能吸引觀光客。他決定從自己做起，三年前開始拿起掃把，號召其他夜市攤商一起為夜市掃地，維護夜市環境，幫夜市行銷吸引人潮。

志工從6人增至50人 每週二打掃

剛開始僅十名攤商響應，還有人譏諷「作秀」，有人甚至因此退出，一度只剩六人；在夜市裡，他們好像「異類」，志工不敢穿志工背心掃地，只想低調工作，還好這並不影響他們的熱情。

王紳佑與志工們默默為東門夜市付出三年，掃地範圍除了夜市，還延伸到夜市附近的宜蘭火車站、丟丟銅廣場，甚至陽大醫院附近道路，外鄉鎮舉辦的清潔活動也能看到這群人。王紳佑與志工漸獲認同，參與掃地志工增至五十人，不論颳風下雨，週二下午兩點起，就能在夜市看見他們打掃的身影。

王紳佑說，剛開始被說「作秀」當然很難過，感覺一片真心被糟蹋，心裡很受傷，他號召大家一起掃地，是要讓更多民眾知道，夜市攤商不是只顧賺錢，也懂得回饋社會，盡社會責任。

王紳佑小時候生活並不富裕，長大能為社會及生活的環境付出微薄之力，他說，真的非常快樂，有莫名的成就感，是人生一大樂事，他會一直掃下去，讓愛與付出傳遞到夜市各個角落。