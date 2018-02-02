〈南部〉鳳山共合宅邀青年提案 月租8600元

2018-02-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府推出「鳳山共合宅」，邀請青年家庭提案申請！經公開評比獲選入住資格者，即可以市價八折，最低每月八千六百元租金，一卡皮箱輕鬆入住家具家電一應俱全的好宅。

新修繕完工 釋出16戶

高市府都發局推出「鳳山共合宅」，釋出新修繕完工的十六戶鳳山共合宅，即日起至三月二日，歡迎青年家庭或三人以上青年組團，提出創意住居計畫。

都發局長李怡德表示，市府疼惜年輕人想安心住的迫切需求，推出「鳳山共合宅—青年多元服務住居計畫」，融合社會住宅、青年創意與社區服務等理念，做為市府日後推展多元「共合社會宅」的實證場域。

「鳳山共合宅」位於鳳山區建國路二段一二五號，是三房二廳二衛的二十七坪電梯大樓住宅，距鳳山火車站僅五分鐘車程，緊鄰文山特區，生活機能佳，獲選入住者享有租期三年，還可續租一次，最長六年。

申請者年所得須低於110萬

只要二十歲以上、未滿四十歲，設籍高雄市或在高雄市就學、就業且無自有住宅的青年，都能申請入住，青年家庭申請者年所得須低於一一○萬元，且家庭成員每人每月所得低於四五二九四元；三人以上青年組團申請者，每人每月所得須低於三二三五三元。

都發局說，申請者須提出社區服務創意住居計畫，爭取入住資格，提案類型包括社會住宅形象宣導、銀髮樂齡服務、社區營造、專業服務等。

高雄市都發局將於二月十日（週六）上午十點，在大東文化藝術中心辦徵選說明會，詳情可撥打專線07-3368333轉2671~2672。