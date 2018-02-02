〈中部〉日月潭賞櫻花況 Google地圖e把罩

2018-02-02

點小花圖示 可知位置品種花期

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕櫻花花況e把罩！日月潭地區有多處賞櫻地點，其中九族文化村櫻花祭昨展開，日月潭風景區管理處（簡稱日管處）則首度結合手機Google地圖APP，推出「2018日月潭櫻花前線」花況查詢，進入網址「https://goo.gl/maps/mEqBxvEpEgS2」，就會在地圖APP開啟花況地圖，一手掌握賞櫻情報，另外奧萬大森林遊樂區近期山櫻花開四成，八重櫻也蓄勢待放，呈現繽紛的櫻花世界。

日管處表示，潭區賞櫻地點有國立暨南大學、伊達邵親水步道、九族園區等，今年首度將櫻花花況結合手機Google地圖APP，只要透過網址點開程式，就能在環潭地區查閱最新花況。

花況地圖上的小花圖示，代表各處賞櫻景點，點擊小花就會跳出該處地點、預估花期、櫻花品種等，花況一覽無遺，目前花況佳的有台廿一線魚池往九龍口路段、日月潭往魚池市區的舊路有水巷。

九族八重櫻 預計15天後盛開

九族櫻花祭昨也熱鬧開鑼，經園區長年觀察，以展演場旁的指標山櫻花推估花況，預計十五天後（農曆春節）滿園的八重櫻就會盛開，昨則透過「指標櫻」掛牌，以及太鼓震春儀式喚醒沉睡櫻花，並與陳綢阿嬤的良顯堂等社福單位合作，推出櫻花認養捐款，盼在賞櫻之餘，也能兼做公益。

九族表示，今年賞櫻主題為「櫻為愛」，透過櫻花認養，讓民眾能隨持親近園區的櫻花，每年只要三千元，除代為照顧櫻花，也將提撥一半費用捐給社福單位，讓弱勢團體獲得資源挹注，認養人則會獲得一張遊園年卡，與十張半價入園券，可望帶動賞櫻熱潮。

奧萬大山櫻花 開逾四成

另外，奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾四成，豔紅的重花瓣八重櫻也蓄勢待放，南投林管處表示，一直到三月份，山櫻花、八重櫻和雪白的霧社櫻會接續開放。