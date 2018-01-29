〈中部〉糧莘庇護農場 助身障者就業

2018-01-29

〔記者廖淑玲、黃淑莉／雲林報導〕為照顧身心障礙者，斗六糧莘庇護農場昨天熱鬧成立，美麗的紅藜田成為拍照打卡新熱點，吸引民眾到場同樂，另外本願山彌陀講堂連續十五年舉辦冬令救濟，造福弱勢。

雲林縣身心靈健康關懷協會總幹事蔡雅亘指出，因長期投入運動瑜伽推廣，知道身障者缺乏工作機會，結合農工班在斗六市三光里有農場栽培一．二甲地的紅藜，申請成立庇護農場，提供身障者就業機會。

紅藜商品入選台灣燈會伴手禮

昨天庇護農場成立，雲林縣長李進勇、斗六市長謝淑亞、縣議員王又民、賴淑娞、周秀月等人都到場，現場還有手作農產課程、產品推廣及農場導覽、親子採紅藜比賽及農場創意料理品嚐，熱鬧滾滾。

擔任庇護農場場長的蔡雅亘說，命名「糧莘」義同「良心」，主打有穀類紅寶石之稱的紅藜，相關紅藜商品已入選今年台灣燈會伴手禮，積極推廣食農教育。

李進勇強調，糧莘庇護農場是雲林縣內第五家庇護工場，提供身心障礙者更多就業舞台，消費者也可選購安全、健康農產品及加工品。

本願山彌陀講堂 連15年冬令救濟

另外，本願山彌陀講堂連續十五年結合北港朝天宮、柯蔡宗親會，邀請一千五百多名經濟弱勢、獨居老人提早圍爐，並贈送民生物資及紅包；講堂住持釋信願說，北港出生的他，小時候家境貧困，曾是雲林家扶中心的受助家庭，此次冬令救濟包括家扶受助戶，雲林家扶廿多名志工也到場幫忙，一起用愛讓社會更祥和。