〈台北都會〉行義路違規溫泉餐廳 4/30前須申請開發許可

2018-01-24

〔記者郭安家／台北報導〕北投行義路廿家溫泉餐廳業者，長期未取得開發許可擅自取用溫泉水，市長柯文哲日前開會決議，要求業者須於今年四月卅日前，申請開發許可並進入都市計畫公開展覽階段，才可以向台北市自來水事業處取用合法的溫泉水，且每度水費將調漲為卅七元，高於家戶溫泉每度廿一元；如業者仍私下取用溫泉水，市府官員透露，水利署「可能會採取強制作為」，形同下最後通牒。

不過，台北市都發局都市設計科長葉家源坦言，目前有十九家業者向北水處申請水權，但僅兩家業者「掛件」進入都市設計的階段，相信業者還在努力中，也盼業者盡速送件審議。

北投家庭、集合住宅及營業用溫泉水，已漲價為每度廿一元。北水處發言人陳曼莉表示，行義路溫泉水費成本則要另外算，考量市府於該處開挖三座氣井，統一擷取溫泉原水，再淨水處理，相關技術要納入成本，因此算出一度卅七元。能否避免業者漲價轉嫁消費者？她說，日前已開說明會，只能對業者曉以大義勸說，也觀察能否達到以價制量效果。

業者私下取用溫泉 將採強制作為

經統計，行義路各溫泉業者每日擅用溫泉水高達一九二○公噸、等於一個月用五萬六七○○度的溫泉水。但有市府官員坦言，行義路溫泉業者過去僅繳納每度九元的使用費，未繳納溫泉水費；四月底業者進行都市計畫公開展覽，北水處才會提供合法溫泉水，如業者仍持續偷取溫泉水，水利署會進一步「採取強制作為」。

都發局規定的開發許可包括，行義路三○○巷、四○二巷者，道路寬度不足八公尺部分，至少須退縮補足道路寬度達八公尺以上，其餘道路則至少須退縮補足道路寬度達六公尺以上；溫泉業者建築物主要出入口，與面前道路轉彎處之距離至少應達十五公尺以上。

此外，溫泉餐廳業者退縮的留設道路土地屬於公有地，應辦理捐贈給北市府。業者領取建造執照前，也應完成回饋金繳納。