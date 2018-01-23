〈南部〉掩埋場業者挖滯洪池 龍崎泥岩惡地形遭破壞

2018-01-23

挖山丘截溪流 樹木遭剷除

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕台南社大環境行動小組昨天執行龍崎掩埋場空拍記錄，發現業者三部怪手進場挖除當地百萬年泥岩惡地形的世界級自然地景、截斷牛埔溪，連旁邊樹木也全遭剷除，社大昨天緊急發表聲明，質疑市府水利局未依水土保持技術規範，顯然放水圖利廠商，要求市府撤銷施工許可，而當地牛埔里長陳永和抨擊此舉違反停工協議。

歐欣︰依約水保設施範圍內施工

面對質疑，歐欣的協理許敬勇則回應，公司有遵守之前議會勘察時的承諾，並未因截彎取直，開挖新便道而移除既有山丘，目前的工程為滯洪沉砂池，是在向市政府申請的水保設施範圍內，並未違反約定。

水利局︰將請第三公正單位評估

水利局長彭紹博表示，日前會勘已要求業者歐欣公司不可挖山做便道，防災水保部分，在全區四十餘公頃中，僅核准在○．六公頃範圍內。由於該水保措施對基地內有影響，對區外則無影響，而引起地方疑義，雙方對此仍有爭議。該局昨天也派員前往了解，經確認是在核可的範圍內並未越界，另也將委請第三公正單位進行評估是否有防災的需求，儘速完成評估，市府再依評估報告來決定。

市府水利局表示，牛埔泥岩並非依地質法公布的地質遺跡環境敏感區，也非依文化資產保存法公告的自然地景。泥岩地質廣泛分布於台南、高雄丘陵地帶，總面積十萬多公頃，市府絕無破壞世界級自然地景。

社大痛批 要求撤銷施工許可

社大環境小組召集人黃煥彰表示，泥岩惡地形是二百萬年前至今所形成的世界級自然地景，是老天爺賜給台南的珍寶，怎能拿來做掩埋場？市府如允許業者恣意破壞，將對不起千秋萬世的後代子孫。

「把神奇的泥岩給挖了，把植被給砍除了，這叫水土保持工程嗎？」他質疑說，台南社大並未發現當地有重大崩塌，會勘時也沒有，南市府代理市長李孟諺是治水專家，請問這工程合乎滯洪池設置辦法嗎？為什麼越整治越崩塌？有保全對象嗎？泥岩因有可塑性不會完全崩塌，泥岩在雨季時本就會流出泥水，復原牛埔溪才是真正的治水，市府應撤銷滯洪池施工許可。

社大環境小組研究員晁瑞光則質疑，根據空拍畫面，怪手進場施工，不僅是挖山丘破壞百萬年泥岩地景，整地時也將樹林全部剷除，嚴重毀壞世界級的自然地景，令人痛心。