〈南部〉世界12處驚艷熱氣球節 台東上榜

2018-01-23

旅遊頻道評選 誇特殊造型球多

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府自二○一一年開始辦理全台第一場熱氣球嘉年華活動，連續七年努力，不斷翻轉創新，獲世界知名旅遊頻道Travel Channel選為世界十二處「令人驚艷的熱氣球嘉年華」之一。

台東縣政府表示，Travel Channel青睬台東的理由是「台灣國際熱氣球嘉年華在二○一七年見證了前所未有的特殊造型熱氣球數量，包括來自美國的粉紅豬和綠鸚鵡造型球，遊客可以分別在不同主題的六個光雕音樂會上看見這些造型熱氣球的身影」。

縣府表示，台東這幾年在熱氣球活動上不斷與國際接軌，在地文化與活動結合的創新作為，求新求變，在活動將邁入第八年的時刻，與世界最大的美國阿布奎基熱氣球節（ABQ）及亞洲最大日本佐賀SAGA International Balloon Fiesta等並列，增加國際能見度。

台東率台灣之先，舉辦熱氣球活動，每年均以鹿野高台為主場地，帶動縱谷線的旅遊熱潮，為了擴大效益，往東海岸、台東市及南迴線各景點舉辦光雕音樂會，每場次都吸引破萬人次，去年暑假在三仙台辦熱氣球迎曙光，日出之美與熱氣球火花相互輝映，更是令人讚嘆。

13國35顆球 創觀光產值9.6億元

去年的熱氣球嘉年華造型球來自十三個國家，多達三十五顆，創下歷年紀錄，觀光產值高達九﹒六億元。台東縣去年遊客量一舉衝破七百七十萬人次，熱氣球正是吸客的主要活動之一。

縣府表示，今年台灣國際熱氣球嘉年華預計在六月卅日到八月六日在鹿野高台舉辦，結合周邊草地音樂會、繫留搭乘體驗、在地特色農產美食等，繼續讓遊客體驗台東在地慢活及文化。